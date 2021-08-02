«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится», — рассказал Опейкин.

По его словам, Тимановская опасается возвращаться в Минск, поскольку ее показали в «разносных сюжетах» на белорусских гостелеканалах. Он добавил, что со спортсменкой все в порядке, и она «держится хорошо».

«Ее пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то еще, это был чисто административный приказ», — отметил Опейкин.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Ханэда и находится в безопасности. Японские власти выделили ей охрану. МОК также допустил введение новых санкций против Беларуси из-за ситуации со спортсменкой.

1 августа Тимановскую попытались вывезти из Токио в сопровождении психолога и представителя НОК Беларуси, хотя 2 августа она должна была принять участие в предварительном забеге на дистанции 200 метров. Спортсменка обратилась в японскую полицию и записала видеообращение к МОК, в котором попросила о помощи и заявила, что ее пытаются насильно вывезти из Японии после критики руководства олимпийской сборной Беларуси.

НОК Беларуси утверждает, что Тимановскую хотели отправить домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В телеграме опубликовали запись разговора Тимановской с двумя мужчинами, предположительно, членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. В разговоре спортсменку пытаются убедить сняться с соревнований и уехать из Японии из-за того, что она раскритиковала руководство сборной. По данным «Нашей Нивы», голос одного из мужчин на записи принадлежит главному тренеру сборной Беларуси по легкой атлетике Юрию Моисевичу.