Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, бежавшая в Польшу в августе, подала заявление о получении гражданства этой страны. Об этом шаге спортсменка сообщила германскому изданию Welt am Sonntag. Выдержки из беседы приводятся в субботу, 11 сентября.

"Я уже подала документы. Мой план - как можно скорее выступать за Польшу", - заявила 24-летняя Тимановская.

Она сейчас находится в Варшаве с мужем, который бежал из Беларуси на машине. По словам атлетки, они больше не могут вести "нормальную жизнь". Супруги находятся в "особо охраняемом месте" в сопровождении "шести телохранителей". "Мы не можем выйти, например, в город", - добавила Тимановская. Спортсменка рассказала, что общается в основном только с представителями официальных учреждений или с врачом.

Тимановская не жалеет о переезде в Польшу

В то же время легкоатлетка призналась, что до сих пор не пожалела о своем переезде в Польшу. "Думаю, что это был правильный путь", - отметила она, добавив, что, "возможно, в некоторых моментах была слишком эмоциональна".

Говоря о возможности возвращения в Беларусь, Кристина Тимановская не исключила ее полностью. По словам спортсменки, она готова сдеать это - "хотя бы только для того, чтобы увидеть свою семью". В то же время белорусска осознает, что вернуться будет очень трудно - в случае получения ей польского гражданства.

Требует от МОК пожизненного запрета на деятельность тренеров Моисевича и Шумака

От Международного олимпийского комитета (МОК) Тимановская требует введения пожизненного запрета на деятельность Юрия Моисевича и Артура Шумака.

Моисевич - главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике. Шумак - представитель белорусской команды на Играх в Токио, заместитель директора Белорусского республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Ранее МОК лишил их олимпийских аккредитаций.

"Представитель МОК Джеймс Маклеод сказал мне, что последует список вопросов, на которые нужно будет ответить. Пока мы ничего не получили", - сказала Тимановская. Маклеод - директор департамента МОК по программе олимпийской солидарности и связям с национальными олимпийскими комитетами.

Давление на Тимановскую и отъезд в Варшаву

В ходе Олимпиады-2020 в Токио Кристина Тимановская должна была соревноваться на дистанциях 100 и 200 метров. После того, как две белорусские спортсменки не были допущены к участию в эстафете 4 по 400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК) включил в список атлетов на этой дистанции Тимановскую, которая никогда ранее не участвовала в соревнованиях на 400 м на профессиональном уровне. 30 июля бегунья резко отреагировала на это решение в Instagram, обвинив белорусских чиновников.

Спортсменка 1 августа сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. Оппозиция и правозащитники возложили ответственность за решение лично на правителя Беларуси Александра Лукашенко.

В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции. Международный олимпийский комитет 3 августа объявил, что проведет собственное расследование инцидента с Тимановской. Сама спортсменка, получившая гуманитарную визу в Польшу, 4 августа вылетела через Вену в Варшаву.