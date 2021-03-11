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В материалах издания РИА ФАН говорилось об угрозах и попытке подкупа со стороны журналистов Bellingcat. Суд в Амстердаме счел эти сведения ложными. РИА ФАН должно опубликовать опровержение и удалить эти статьи.
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
© AP / Scanpix

Окружной суд Амстердама в четверг, 11 марта, обязал интернет-издание РИА ФАН удалить серию материалов о расследовательском портале Bellingcat. Суд счел содержащиеся в этих материалах сведения ложными и не подкрепленными фактами, основываясь на доказательствах, представленных Bellingcat. Представители РИА ФАН не явились на заседание.

Речь идет о пяти материалах, опубликованных в июле и августе 2020 года. В них утверждалось, что журналист-расследователь Питер ван Хёйс и другие журналисты Bellingcat угрожали сотрудникам РИА ФАН, а также предлагали им взятки.

По решению суда, РИА ФАН должно возместить Bellingcat юридические расходы и удалить эти материалы с сайта, а также опубликовать опровержение. Интернет-изданию грозит штраф в 25 тысяч евро за каждый день несоблюдения судебного решения до максимальной суммы в 500 тысяч евро.

Издание РИА ФАН связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким к президенту РФ Владимиру Путину. РИА ФАН входит в медиагруппу "Патриот", главой попечительского совета которой является Пригожин.

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Deutsche Welle

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