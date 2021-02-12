Оппозиционный политик был предположительно отравлен дважды. В 2015 году Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

Кара-Мурза уверен в том, что его отравили. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не смогла подтвердить отравление.

Два года спустя, в феврале 2017 года, Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Кара-Мурза выжил. Как он позже рассказывал, врачи утверждали, что его шансы на выживание были около 5%.

После отравления Алексея Навального Кара-Мурза в интервью рассказал, что симптомы, описанные Навальным, "один в один совпадают с теми симптомами", которые были у него самого при обоих отравлениях.

Расследователи из Bellingcat установили, что сотрудники Института криминалистики ФСБ следили за Владимиром Кара-Мурзой в период и до первой госпитализации, и до второй.

Bellingcat проанализировал поездки Владимира Кара-Мурзы за 12 месяцев до его первого отравления в 2015 году и сравнили их с поездками известных сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второго управления ФСБ (Управление по защите конституционного строя).

Bellingcat выяснил, что за три месяца, предшествовавших необъяснимой госпитализации, Владимира Кара-Мурзу в поездках по России по меньшей мере четыре раза сопровождали предполагаемые сотрудники ФСБ. Это были поездки в Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Примечательно, что поездка в Казань состоялась с 22 по 24 мая 2015 года. Кара-Мурза и его сопровождающие вернулись в Москву менее чем за 48 часов до появления симптомов отравления.

Единственное имя, связывающее все четыре поездки, — это имя Александра Самофала — предполагаемого офицера ФСБ. В базе данных, которую Bellingcat приобрел на российском черном рынке, есть упоминание водительских прав Самофала, выданных в 2006 году. Там его адрес указан как "воинская часть 2567", что соответствует адресу академии пограничной службы ФСБ в подмосковном Голицыно.

В течение 2015-2016 года Самофал 12 раз сопровождал Кара-Мурзу в его поездках по разным городам России. Несколько раз с ним вместе оказывался предполагаемый сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев (известен по расследованию об отравлении Алексея Навального), а также Роман Мезенцев, старший офицер 2-й управления ФСБ.

По версии Bellingcat, в первый Кара-Мурза мог был отравлен в Москве путем подмешивания яда в еду или нанесения яда на какие-то предметы в квартире, где жил оппозиционер. Либо яд был нанесен на одежду Кара-Мурзы в гостинице Казани, а надел он ее, уже находясь в Москве.

Второе отравление



После первого отравления Кара-Мурза проходил долгую реабилитацию в США. Больше года он не мог полностью оправиться от последствий и ходил с тростью, а также имел постоянные проблемы с периферической нервной системой. В декабре 2015 года Кара-Мурза решил вернуться в Россию, чтобы продолжить свою работу в "Открытой России".

В апреле 2016 года оппозиционер возобновил поездки по городам России. С этого времени Самофал и другие предположительные сотрудники ФСБ снова начали оказываться с ним в одних и тех же городах — в частности, в Казани и Санкт-Петербурге.

Кара-Мурзе стало плохо в ночь на 2 февраля 2017 года — накануне он вернулся из поездки в Тверь, а уже утром должен был улетать в США. По словам Владимира, он проснулся в 4 утра в панике. Симптомы, которые он описывает, похожи на те, которые описывал Алексей Навальный.

Врачи, которые пытались помочь Кара-Мурзе, отметили полное совпадение симптомов Владимира в 2017 году с теми, которые наблюдались во время предыдущей госпитализации в 2015-м. Медики быстро поставили ему диагноз "тяжелая интоксикация неизвестным веществом".

После второй госпитализации Кара-Мурзы пришли результаты токсикологического заключения: в отчете говорилось, что установить причину невозможно из-за применения многочисленных препаратов, которые использовались для сохранения и поддержания жизни политика.

Однако жена Кара-Мурзы в этот раз твердо решила выяснить, чем именно мог быть отравлен политик. Она отвезла образцы крови мужа в США, где встретилась с сотрудниками ФБР, которые и пообещали передать их в токсикологическую лабораторию и позже предоставить результаты экспертизы.

Однако результаты так и не были получены, несмотря на неоднократные просьбы и запросы, которые делали политик и его близкие. После того, как Кара-Мурза подал в суд, ФБР все-таки поделилось результатами, правда, предоставило отредактированный документ, в котором содержались общие выводы.

Из них стало понятно, что ФБР считает, что Кара-Мурза был умышленно отравлен неизвестным биотоксином. 275 страниц документа отсутствовали — для их обнародования необходимо было "проконсультироваться с другими ведомствами". Еще десять страниц документа были скрыты "по соображениям национальной безопасности".

Ни на одной из предоставленных страниц доклада не было сведений от лаборатории Лоуренса — сертифицированной ОЗХО лаборатории, которая, по заверениям самого Кара-Мурзы, также получила образцы его крови.

Причины редактирования документы неизвестны, отмечает Bellingcat. Но расследователи считают, что причина может крыться во внутренней переписке ФБР, часть из которой Кара-Мурза получил официально в ответ на свой запрос. Часть письма, отправленного одним неизвестным сотрудником ФБР другому, раскрывала следующую информацию: в Вашингтон должны приехать некие лица (их имена и должности не назывались), которые хотели бы встретиться с директором ФБР.

По стечению обстоятельств, в тот момент газета Washington Post написала, что в последнюю неделю января 2018 года в Вашингтон прилетели главы ФСБ, ГРУ и СВР. Официальная причина визита — обсуждение вопросов мирового терроризма. Неизвестно, действительно ли существует связь между этим визитом и отказом ФБР публиковать полные данные токсикологической экспертизы.

Би-би-си направила запросы пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, но пока не получила ответа

"Пробив" как оружие?



Это уже третье расследование Bellingcat об отравлениях оппозиционных активистов в России. Оно — как и предыдущее два — базируется на информации, которую расследователи получают, приобретая копии российских баз данных на черном рынке или заказывая "онлайн-пробив" тех или иных людей.

Би-би-си ранее подробно рассказывала о том, как существует и работает этот рынок.

Еще весной 2019 года — задолго до отравления Навального и громких расследований Bellingcat на эту тему — корреспондент Би-би-си менее чем за 2 тысячи рублей смог купить полную выписку о себе из системы "Российский паспорт".

Российские власти называли предыдущие расследования Bellingcat "легализацией материалов американских спецслужб".

Би-би-си не располагает независимым подтверждением сведений, опубликованных Bellingcat.