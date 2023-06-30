30 июня 2023 г. 11:18

Bellingcat: российские оккупационные силы построили дамбу возле Токмака и могут затопить город

 
rus.DELFI.lv
Karas Ukrainoje: rusų kariai
Karas Ukrainoje: rusų kariai
ФОТО: Reuters / Scanpix
Российские военные перед украинским контрнаступлением построили дамбу возле оккупированного города Токмак в Запорожской области и могут затопить город, чтобы не допустить приближения Вооруженных сил Украины (ВСУ), анализирует журналистская расследовательская группа Bellingcat.

Независимые наблюдатели согласны с тем, что этот шаг является частью более широкой тенденции России по строительству водных преград для сдерживания контрнаступления ВСУ, как это уже было с Каховской ГЭС.

Bellingcat опубликовала серию спутниковых снимков, подтверждающих существование плотины. Из-за плотины на реке Малая Токмачка низины уже затоплены, что, вероятно, призвано воспрепятствовать передвижению украинских сил.

Расследователи Bellingcat также допускают, что Россия может рассмотреть возможность полного затопления Токмака.

На снимках от 6 июня видно, что на реке построена плотина. Отпечатки шин на ней свидетельствуют о том, что дамба также используется как дополнительный мост, хотя рядом проходит действующая дорога Р37.
Токмак расположен на важной дороге, соединяющей оккупированную Васильевку с Бердянском. Также через город проходит дорога на Мелитополь. Бердянск упоминается как одно из направлений украинского контрнаступления для выхода к морю из Запорожья и отвода оккупационных сил на юге Украины от прямых маршрутов с Россией.

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