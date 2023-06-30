Bellingcat: российские оккупационные силы построили дамбу возле Токмака и могут затопить город

Независимые наблюдатели согласны с тем, что этот шаг является частью более широкой тенденции России по строительству водных преград для сдерживания контрнаступления ВСУ, как это уже было с Каховской ГЭС.

На снимках от 6 июня видно, что на реке построена плотина. Отпечатки шин на ней свидетельствуют о том, что дамба также используется как дополнительный мост, хотя рядом проходит действующая дорога Р37.

Токмак расположен на важной дороге, соединяющей оккупированную Васильевку с Бердянском. Также через город проходит дорога на Мелитополь. Бердянск упоминается как одно из направлений украинского контрнаступления для выхода к морю из Запорожья и отвода оккупационных сил на юге Украины от прямых маршрутов с Россией.