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Bellingcat со ссылкой на метаданные видео глав "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации сообщил, что они были записаны 16 февраля. При этом Пушилин подчеркивает, что эвакуация проводится 18 февраля.
Leonidas Pasečnikas
Leonidas Pasečnikas
© Reuters / Scanpix

Видеообращения глав сепаратистских образований "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР") Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, в которых они объявляют об эвакуации населения в Россию, были записаны заранее — 16 февраля. Об этом сообщил Арик Толер, работающий в Bellingcat и занимающийся проверкой новостей, касающихся конфликта на востоке Украины.

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"Глава "ЛНР" разместил видео об эвакуации в госСМИ, однако метаданные показывают, что файл был создан два дня назад (в Telegram метаданные сохраняются)", — написал Арик Толер в Twitter. Запись Пасечника размещена в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".

"Видео Пушилина тоже записано 16 февраля", — добавил Толер.


При этом сам Пушилин в обращении к гражданам "ДНР" говорит: "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста".

Издание Politico со ссылкой на данные американской разведки называло в качестве даты начала наземного вторжения Москвы в Донбасс 16 февраля.

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