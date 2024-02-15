Белгород подвергся обстрелу, сообщается о погибших

Минобороны России утверждает, что над Белгородской областью были сбиты 14 ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО Vampire. Были ли при этом попадания, ведомство не уточняет.

В соцсетях распространяется фото и видео здания торгового центра в южной части города, которое попало под обстрел. На видео попал момент попадания ракеты или её обломков в здание, где, в частности, расположен магазин "Магнит", а также первые минуты после обстрела.

Сообщается также о падении ракеты или её обломков во дворе школы номер 42. В местных пабликах публикуют фото обломков ракет, по всей видимости сбитых, которые местные жители фотографируют в разных районах города.