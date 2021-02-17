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Национальный кризисный центр Бельгии предупреждает людей о нескольких поддельных вакцинах против Covid-19, большинство из которых, по всей видимости, российские. Такие вакцины сейчас находятся в продаже, заявили представители здравоохранения на пресс-конференции во вторник, пишет The Brussels Time.
A nurse prepares dose of the Sputnik V (Gam-COVID-Vac) Covid-19 vaccine for a patient at a clinic in Moscow on December 30, 2020, as the country started its vaccination campaign for people aged 60 and over, to fight against the spread of the novel coronavirus.
© AFP / Scanpix

Поскольку бельгийская кампания вакцинации набирает обороты, "вернуться к нормальному состоянию" можно будет только тогда, когда будет вакцинировано 70% населения. По словам Сабины Стордер, сотрудника федеральной целевой группы по вакцинации, это порог коллективного иммунитета.

"Однако мы хотели бы предупредить вас о предлагаемых поддельных вакцинах, по всей видимости, в основном российских", - сказала она. "Они не были протестированы на безопасность и эффективность подобающим образом".

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"Мы советуем всем не покупать эти вакцины ни на улице, ни в магазине, ни в Интернете", — подчеркнула Стордер.

Она отметила, что люди могут получить безопасную и эффективную вакцину только в больнице или центре вакцинации, добавив, что это бесплатно.

По словам Стордер, информационная кампания Бельгии о вакцинации будет осуществляться через веб-сайты и социальные сети до тех пор, пока не будет вакцинировано все население.

Поскольку цель - охватить всех, кампания будет реализована на разных языках и адаптирована для разных целевых групп, чтобы каждый имел доступ к правильной информации.

"Самую свежую информацию также можно найти на info-coronavirus.be", — добавила она.

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