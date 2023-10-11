Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных российских активов

Эти средства, по словам де Кроо, были получены в виде налогов от доходов в ходе реинвестирования замороженных российских активов и будут переданы в специально созданный Украинский фонд. Он также отметил, что замороженные средства России и доходы от их реинвестирования находятся в компетенции Евросоюза.

"Налоги с доходов на эти активы должны быть на 100 процентов направлены на помощь украинскому народу. Они будут использованы на закупку военного оборудования, на гуманитарную поддержку, а также на макроэкономическую помощь", – уточнил премьер-министр Бельгии.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданные Бельгией средства будут направлены на оборону страны и проекты быстрого восстановления в регионах, пострадавших от военных действий.

В феврале этого года министерство финансов Бельгии сообщило, что Брюссель заморозил российские активы на общую сумму 58 млрд евро и заблокировал связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро.