Бельгия не позволит применять свое оружие для ударов по РФ

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в пятницу, 31 мая, заявил, что Брюссель не позволит Киеву использовать свое оружие, в частности, истребители F-16, для ударов по территории РФ. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Belga.

В свою очередь, Де Кроо напомнил, что Бельгия подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое, в том числе, предусматривает поставку Киеву 30 истребителей F-16. "Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться", - отметил бельгийский премьер-министр.