Беларусь перебрасывает войска и ракеты к границе с Украиной

При этом 13 июля Лукашенко говорил о „ликвидации напряженности“ на границе с Украиной и поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации. „После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы“, - цитировало его белорусское госагентство БелТА.