aA
Беларусь 19 сентября сообщила о том, что на границе с Польшей обнаружено тело женщины из Ирака, а Польша сообщила, что обнаружила на границе с Беларусью тела трех мигрантов.
Беларусь и Польша сообщают об обнаружении тел мигрантов на границе
© Reuters / Scanpix

По данным Следственного комитета Республики Беларусь, у границы с Польшей в Гродненском округе обнаружено тело женщины, как поэтому предполагают, что она могла скончаться от переохлаждения. Причину смерти выясняют эксперты.

Также сообщается, что рядом с телом были трое детей (7-15 лет), мужчина и пожилая женщина.

Польская пограничная служба сообщила, что обнаружила на границе тела трех мигрантов.

"19 сентября на границе с Беларусью были обнаружены тела трех человек. Дальнейшее расследование передано прокуратуре", – сказано в сообщении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов, по гуманитарным причинам приняты двое (21)

За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов....

"Крестьяне" предъявили ультиматум премьеру Литвы, угрожают интерпелляцией (108)

Оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых...

На границе Литвы с Беларусью развернули около 20 мигрантов (5)

За сутки в Литву пытались попасть около 20 нелегальных...

За поездку в "Европу" афганцы заплатили по 7000 долларов: как они добирались до Литвы (60)

За поездку в Европу из Кабула пятеро афганцев заплатили...

TOP новостей

Ситуация только хуже: Литва – в шаге от "черной" зоны (77)

Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему...

Глава НЦОЗ: больше всего очагов коронавируса в образовательных учреждениях (21)

Сейчас больше всего активных очагов коронавируса в...

В Вильнюсе отопление подорожает больше чем на 60% (44)

В столице Литвы центральное отопление подорожает...

Коронавирус в Литве: 745 новых случаев, 15 смертей (34)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 745 новых случаев...

Marius Skuodis

Министр: здание Вильнюсского аэропорта надо снести и построить новое (17)

Построенный 70 лет назад терминал в Вильнюсском...