Бедствие в Турции: за пожарами - наводнения, почти 40 погибших

Как сообщили вечером в пятницу турецкие спасательные службы, в районе Кастамону на южном берегу Черного моря погибли минимум 32 человека, еще шесть смертей подтверждены в соседнем Синопе.

Кроме того, многие считаются пока пропавшими без вести, но сколько их, власти до сих пор не уточняли.

В регионе идет большая поисково-спасательная операция; в пятницу в Кастамону приезжал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В регионе разрушены многие дома, мосты, дороги и оборваны линии электропередачи.

Турецкие спасатели только что сумели остановить распространение лесных пожаров на юге страны, в которых погибли восемь человек и из-за которых пришлось эвакуировать тысячи местных жителей и туристов с главных курортов средиземноморского побережья Турции.

В соседней с Турцией Греции тоже полыхали страшные лесные пожары, но в последние сутки их остановили долгожданные дожди.

На севере Турции, в районе наводнений, пока эвакуированы более 1700 человек. Многих снимали вертолетами с крыш домов. Без электричества остались 330 деревень.

На этой неделе ООН выпустила большой доклад об изменении климата, в котором, в частности, говорится, что из-за повышения температуры атмосферы в мире все чаще будут случаться разные стихийные бедствия, причем в местах, где их раньше не бывало. Европа этим летом уже пережила и рекордную жару, и большие наводнения.

На гористом черноморском побережье Турции довольно часто случаются паводки, и только недавно там в наводнении погибли несколько человек, но то, что произошло на этой неделе, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал самым страшным паводком из тех, что он видел до сих пор.