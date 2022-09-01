BBC: на войне в Украине погибли более 900 российских элитных военных специалистов

На 1 сентября по открытым данным журналисты установили, что на войне погибли 245 сотрудников Росгвардии, в основном бойцы спецназа, СОБРа и ОМОНа, а также 151 военнослужащий спецназа ГРУ. Почти каждый четвертый из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ — офицер.
Среди других погибших элитных военных специалистов:
- морская пехота — 337 человек,
- ВДВ — 144 человека,
- военные летчики — 67 человек,
- ФСБ и ФСО — 20 человек.
"По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам. Именно эти соединения, традиционно считающиеся элитой российской армии, понесли ощутимые потери за шесть месяцев вторжения в Украину", — подчеркивает "Русская служба Би-би-си".
По состоянию на 25 августа, согласно открытым данным, которые приводит "Медиазона", известно, что в Украине погиб 5801 российский военный.
Минобороны РФ последний раз сообщало общие потери в "спецоперации" 25 марта. Тогда утверждалось, что погиб 1351 российский военный.
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