BBC: британская разведка отмечает высочайшие потери российской армии в ноябре

 
bbcrussian.com
Rusijos kariuomenė
Rusijos kariuomenė
ФОТО: Scanpix / Reuters
В течение ноября 2023 года потери российских военных, по данным украинского Генерального штаба, составляют в среднем 931 человек в день, пишет британская военная разведка.

За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну.


Ранее самые высокие потери Россия несла в марте 2023 года, в разгар наступления на Бахмут — в среднем 776 человек в день.

Хотя британская военная разведка не может проверить методологию подсчёта общего количества убитых и раненых, цифры выглядят вполне правдоподобно, говорится в докладе.

Нынешние тяжёлые потери во многом вызваны наступлением России на город Авдеевку, считают британские военные.

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