Байден: „Только Бог заставит меня снять кандидатуру“

Президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании АВС вечером в пятницу, 5 июля, заявил, что только Бог может заставить его отказаться от борьбы за новый президентский срок. На вопрос журналиста, согласится ли он снять свою кандидатуру, если демократы в Конгрессе скажут ему, что он подрывает их собственные шансы на переизбрание, Байден ответил со смехом: „Если всемогущий Господь спустится и скажет мне сделать это, то я, возможно, сделаю это“.

Свое провальное выступление на теледебатах с соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом Байден вновь назвал „плохим эпизодом“. По словам президента, в тот вечер у него была сильная простуда, он чувствовал себя ужасно, но нет никаких признаков того, что у него серьезные проблемы со здоровьем. „Я был измучен. Я не прислушался к своему инстинкту, что касается подготовки к дебатам. У меня просто была плохая ночь. Я не знаю почему“, - сказал Байден хрипым голосом.