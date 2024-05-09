Байден: США сократят помощь Израилю в случае операции в Рафахе

Рафах, расположенный на юге сектора Газа, остаётся последним крупным оплотом группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, на этой палестинской территории.
В вышедшем в среду интервью CNN Байден признал, что американские бомбы, поставленные Израилю, становились причиной гибели гражданских лиц за семь месяцев израильского наступления в секторе Газа. Оно началось в ответ на кровавое нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.
По словам Джо Байдена, Соединённые Штаты по-прежнему привержены обороне Израиля и продолжат поставлять ему ракеты-перехватчики для системы "Железный купол", а также другое оборонительное вооружение. Однако в случае операции в Рафахе Америка не будет снабжать Израиль артиллерийскими снарядами и оружием для её проведения, сказал Байден.
Агентство Reuters называет эти слова главы Белого дома самыми резкими его комментариями на данный момент. Заявление Байдена усиливает давление на Израиль, чтобы тот воздержался от полномасштабной операции в Рафахе, где после бегства от боевых действий на севере сектора нашли убежище сотни тысяч палестинцев, добавляет агентство.
Говоря в среду о ситуации в Рафахе, Джо Байден отметил, что пока израильские действия там не пересекли "красной черты". При этом американский президент повторил, что Израиль должен сделать гораздо больше для защиты мирных жителей в секторе Газа.
Часть интервью Байдена CNN касалась предстоящих в ноябре этого года в Соединённых Штатах очередных президентских выборов. В беседе Джо Байден, как замечает телеканал, не проявил особой обеспокоенности относительно перспектив своего переизбрания. При этом он предупредил, что республиканец Дональд Трамп вряд ли примет результаты выборов в случае проигрыша сопернику. "Я обещаю вам, что он их не примет, и это опасно", - добавил Байден. Тут же CNN добавляет, что у нынешнего американского президента, согласно социологическим опросам, низкое доверие избирателей в части его экономических достижений.
Но, как говорит сам Джо Байден, пока он доволен ходом избирательной кампании. "Вы, как и я, знаете, что большинство людей не принимают решения до осени. Многое ещё предстоит, и мы посмотрим, что это будет", - добавил глава Белого дома.