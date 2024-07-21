Байден снялся с выборов и предложил вместо себя Харрис

По данным агентства Reuters, еще в субботу вечером Джо Байден был полон решимости продолжать бороться за свое переизбрание. Однако уже в 1.45 по времени Восточного побережья США (20.45 мск) в воскресенье он сообщил своим главным соратникам, что выходит из президентской гонки. О причинах, по которым Байден изменил свое решение, агентство не сообщает.