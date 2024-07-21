Байден снялся с выборов и предложил вместо себя Харрис

Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Сообщение об этом размещено в его аккаунте в соцсети X в воскресенье, 21 июля.
Действующий президент страны подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и Соединенных Штатов Америки в целом. Байден пообещал на следующей неделе выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.
В качестве своей замены Байден предложил вице-президента Камалу Харрис, выразив ей свою „полную поддержку“. „Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!“ - написал он в следующем посте.
Дональд Трамп, номинированный Республиканской партией США на пост президента, уже заявил телеканалу CNN, что „победить Харрис будет проще“.
По данным агентства Reuters, еще в субботу вечером Джо Байден был полон решимости продолжать бороться за свое переизбрание. Однако уже в 1.45 по времени Восточного побережья США (20.45 мск) в воскресенье он сообщил своим главным соратникам, что выходит из президентской гонки. О причинах, по которым Байден изменил свое решение, агентство не сообщает.