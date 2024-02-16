Ответственность за смерть Алексея Навального несет президент России Владимир Путин. Об этом заявил в специальном обращении в связи со смертью российского оппозиционера президент США Джо Байден. "Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никто не должен обманываться - ни в России, ни где-либо в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине, он совершает ужасные преступления также против собственного народа", - сказал Байден.