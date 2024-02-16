Байден: Путин несет ответственность за смерть Навального

 
Deutsche Welle
Joe Bidenas
Joe Bidenas
ФОТО: Scanpix
Российские власти сообщили о смерти в колонии самого известного оппозиционера России Алексея Навального. Эта трагическая новость встретила широкий отклик по всему миру.

Ответственность за смерть Алексея Навального несет президент России Владимир Путин. Об этом заявил в специальном обращении в связи со смертью российского оппозиционера президент США Джо Байден. "Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никто не должен обманываться - ни в России, ни где-либо в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине, он совершает ужасные преступления также против собственного народа", - сказал Байден.

Президент США также заявил, что был не удивлен и одновременно возмущен известием о смерти Навального, который, как подчеркнул Байден, мужественно противостоял насилию российских властей, за что был отравлен и отправлен в тюрьму, но даже это его не остановило. После отравления Алексей Навальный мог остаться жить за границей, но все равно вернулся в Россию, напомнил глава Белого дома. Он выразил соболезнования семье Навального. "Его мужество не будет забыто", - пообещал Джо Байден.

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Источник
Deutsche Welle
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