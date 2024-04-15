Байден призвал Конгресс срочно одобрить помощь Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не выносил этот документ на голосование, поскольку он не устравивает многих республиканцев в Конгрессе. Они выступают за увязку принятия законопроекта с ужесточением миграционного законодательства или на изменениях в тексте документа, в частности включении возможности выделения Украине кредитов, а не прямой помощи.

После удара по Израилю, в отражении которого приняли участие в том числе средства ПВО США, однако, представители обеих партий заявляют о необходимости срочно выделить военную помощь еврейскому государству. Самый быстрый путь - принять уже одобренный Сенатом законопроект, в котором на помощь Израилю выделяется около 14 миллиардов долларов, а Украине более 60 миллиардов.