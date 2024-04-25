Байден подписал законопроект о военной помощи Украине

"Это хороший день для мира. Это жизненно необходимая поддержка партнёров Америки, чтобы они могли противостоять угрозам их суверенитету", – подчеркнул Байден.

В Белом доме заявили, что первые поставки вооружений Украине начнутся незамедлительно, уже на этой неделе. В первый пакет помощи стоимостью примерно в один миллиард долларов войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехника.

Обсуждение масштабного пакета военной помощи Украине и другим странам, которым США считает нужным помогать, продолжалось в американском правительстве уже около полугода. 21 апреля законопроект одобрила нижняя палата Конгресса США, а 24 апреля его утвердил Сенат.