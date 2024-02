Байден побеждает на праймериз демократов в Южной Каролине

Действующий президент США Джо Байден со значительным отрывом опережает соперников на первичных выборах (праймериз) Демократической партии, проходящих в субботу, 3 февраля, в Южной Каролине. О предварительных итогах голосования сообщают издания The New York Times и The Washington Post, ведущие онлайн-трансляции мероприятия.