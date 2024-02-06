Байден наложит вето на отдельный законопроект о помощи Израилю

Представители администрации Байдена на протяжении месяцев работали с демократами и республиканцами в Сенате над законопроектом, представленным в воскресенье, который объединяет миллиарды долларов чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе с реформой иммиграционной политики США .

"Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отклонить этот политический трюк и вместо этого быстро направить на стол президента двухпартийный Закон о чрезвычайных национальных мерах безопасности в дополнение к ассигнованиям", - говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

Администрация президента Джо Байдена в понедельник заявила, что глава государства наложит вето на отдельный законопроект, поддержанный республиканцами из Палаты представителей, который предусматривал бы помощь Израилю, поскольку президент поддерживает более широкий законопроект, предоставляющий помощь Украине и Израилю, а также предусматривающий новое финансирование для обеспечения безопасности границ.

Лидеры республиканцев в Палате представителей за несколько дней до его публикации в воскресенье вечером заявили, что они отклонят двухпартийный законопроект Сената и вместо этого проголосуют за законопроект, предоставляющий помощь только Израилю.

Палата представителей с республиканским большинством приняла законопроект только о финансировании Израиля в ноябре, но он так и не был рассмотрен в Сенате, контролируемом демократами, поскольку сенаторы работали над запросом Байдена к Конгрессу об одобрении более широкого пакета чрезвычайных мер безопасности.

Сам Джо Байден, отвечая в понедельник на вопрос журналиста на пресс-конференции в Неваде, посоветовал спикеру Палаты представителей Майку Джонсону "обратить внимание на то, что делает Сенат. У нас есть двухпартийное соглашение, и вы увидите его детали на этой неделе. Оно будет представлено в среду", заявил Байден.