Байден готов, если нужно, усилить войска на Ближнем Востоке

После ударов Израиля по штабу ливанского радикального движения „Хезболлах“ президент США Джо Байден распорядился в случае необходимости усилить американское военное присутствие на Ближнем Востоке. „Байден поручил Пентагону оценивать положение контингента США в регионе и при необходимости скорректировать его численность, чтобы обеспечить сдерживание, а также защиту самих войск и всего спектра американских целей“, - сообщил Белый дом в пятницу, 27 сентября.