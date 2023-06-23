Батискаф "Титан": режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности

Режиссер рассказал, что обзвонил свои контакты среди подводников и через час составил полное представление о случившемся. «Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы», — вспоминает Джеймс Кэмерон.

«Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения — подлодка пропала», — говорит Кэмерон.

Кэмерон, который сам погружался к остову «Титаника» 33 раза, говорит, что картина произошедшего стала ему понятна с самого начала.

Батискаф «Титан», на борту которого находилось пять человек, перестал выходить на связь через 1 час и 45 минут после начала миссии в минувшее воскресенье. Поисковая операция продолжалась до вечера 22 июня, когда в море, неподалеку от места гибели «Титаника», были обнаружены обломки батискафа. Эксперты считают, что аппарат разрушился под тяжестью воды, все члены экипажа погибли.

По его словам, первая мысль была именно о том, что капсулу могло раздавить избыточным давлением воды.

На данный момент это и является основной версией гибели «Титана». Эксперты используют для описания этого явления термин имплозия.

В четверг официальный представитель ВМС США сообщил журналистам, что вскоре после того, как «Титан» потерял контакт с поверхностью, военно-морской флот обнаружил «акустические аномалии [то есть шум], соответствующие имплозии».

Эта информация была передана группе береговой охраны США, которая с ее помощью пыталась сузить радиус зоны поиска.

Кэмерон сказал Би-би-си, что для него прошедшая неделя «напоминала затянувшийся кошмарный спектакль, когда продолжается суета с бесконечными разговорами о стуках, кислороде и обо всем остальном».

«Я знал, что батискаф находится ровно под тем местом, откуда последний раз поступали данные о его глубине и местоположении. Именно там его и нашли», — говорит режиссер.