Барселона увеличит денежные сборы с туристов-"однодневок"

Об этом сообщил мэр Барселоны Жауме Колльбони. Он заявил, что с 1 октября туристы, которые приезжают в город меньше, чем на 12 часов, будут платить по 4 евро с человека. В первую очередь это коснётся пассажиров круизных судов, которые сходят на берег на несколько часов.
Таким образом Барселона намерена бороться с избытком туристов, в особенности тех, которые приезжают в город меньше чем на сутки. Власти Барселоны учредили обязательный сбор для туристов в 2012 году и с тех пор периодически повышают его.
В реальности турист может быть обязан платить больше – это зависит от того, где он остановится. Сумма сбора может меняться в зависимости от расположения и уровня отеля. Кроме того, туристам нередко приходится платить сразу два сбора: в пользу города и в пользу региона Каталония.
Барселона – одно из самых популярных туристических направлений как Испании, так и Европы в целом. В последние годы горожане жалуются на избыток туристов, и городские власти стремятся сократить туристические потоки или хотя бы реструктурировать их, сделав ставку в первую очередь на „медленный“ туризм – обеспеченных людей старшего поколения, которые предпочитают проводить в городе много времени и пользоваться дорогими услугами.
Наплыв туристов является проблемой для многих городов и регионов, популярных у отпускников. Местные власти вводят налоги и сборы, стараясь ограничить приток туристов, в особенности „однодневок“, которые проводят в городе меньше суток и не приносят ему значительного дохода. В апреле 2024 года Венеция начала взимать с краткосрочных туристов обязательный сбор за право посещать центр города.
Из всех европейских городов самый высокий туристический налог действует в Амстердаме – 12,5% от цены аренды квартиры или комнаты. Тем не менее амстердамцы требуют навести порядок в центре города и вывести оттуда привлекающие туристов „злачные места“, то есть распивочные и кафе с легальной в Нидерландах марихуаной, а также ограничить проституцию в исторических „кварталах красных фонарей“ Владельцы таких заведений, наоборот, утверждают, что это будет означать их банкротство.