Barents Observer: Норвегия не выдаёт визы россиянам

"Формально нет информации, что Норвегия перестала давать визы россиянам. Однако, когда мы подаем документы, в том числе с приглашениями, следует отказ", – рассказала изданию сотрудница арт-пространства Terminal B в Киркенесе.

Проблемы возникают как с невозможностью получить время для подачи документов в визовом центре, так и при рассмотрении документов на визы. Отказы выдают на том основании, что власти Норвегии опасаются того, что россияне не вернутся в страну. Утверждается, что визы перестали выдавать и тем россиянам, которые сотрудничают с западными правозащитными организациями.

В начале сентября Евросоюз ужесточил правила выдачи россиянам виз - в связи с российским вторжением в Украину. Норвегия не входит в ЕС, однако участвует в Шенгенском соглашении. При этом страны ЕС заявили о намерении продолжать выдавать визы некоторым категориям граждан, таким как журналисты, активисты, правозащитники, представители гражданского общества. "Однако есть ощущение, что норвежские службы просто игнорируют это исключение", – утверждается в материале Barents Observer ​.

Представители норвежских властей заявили, что визы выдают родственникам людей, живущих в Норвегии, также возможно получить визы для деловых поездок и визитов с культурной целью. Лица, притесняемые в России, могут подать заявления об убежище – но для этого надо попасть на территорию страны.

В сентябре граничащие с Россией страны Шенгена отказались пропускать через границу россиян, имеющих шенгенские визы (за рядом небольших исключений). Единственной страной, которая не пошла на такой шаг, стала Норвегия – через сухопутную российско-норвежскую границу по-прежнему пропускают граждан России с визами.