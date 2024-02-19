Банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчёты с Россией

По словам одного из собеседников издания, банки закрывают счета российским гражданам в том числе и "по непрозрачным причинам".

Источники "Ведомостей" отмечают, что сложности у россиян в ОАЭ начались задолго до выхода в декабре прошлого года указа президента США о вторичных санкциях. Кредитные организации перестали принимать платежи из России. В цепочку оплаты был добавлен банк из Гонконга, но в феврале он отказался от сотрудничества. Бизнесмены стали вести расчёты в криптовалюте.

Для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают деньги из России и не переводят в Россию, усложняется ситуация с банковским обслуживанием. Некоторые банки почти по каждой транзакции запрашивают поясняющие документы и могут достаточно долго не проводить платёж, отмечают собеседники газеты.