Bank of China ограничил операции с банками РФ под санкциями

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который допускает введение санкций против иностранных финансовых институтов, если те проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, тем самым поддерживая военную агрессию РФ против Украины. Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие „значительные транзакции в интересах или от имени любого лица“, внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорилось в документе.