Банк Латвии выпустит монету, посвященную баскетболу

В Латвии баскетболом занимается множество людей – как на профессиональном уровне, так и в любительских лигах или просто для развлечения.

В этом году латвийскому баскетболу исполняется 100 лет – Латвийский баскетбольный союз был основан в 1923 году.

Автор графического дизайна монеты — художник Паулис Лиепа. Дизайн основан на идее баскетбола как стратегической игры, в которой важную роль играют команда и стратегия, умение сотрудничать и максимально использовать сильные стороны команды.

На аверсе монеты изображена баскетбольная корзина с позолоченным мячом, а на реверсе – схема тактики игры. Цифры "20:23" символизируют не только год выпуска монеты, но и результат игры на табло.

Приобрести коллекционную монету можно будет 31 октября только на сайте e-monetas.lv с 12 часов, а покупку получить по почте или лично в кассах Банка Латвии на улице Безделигу, 3.

Цена монеты – 84 евро, лимит покупки на человека – 2 монеты.

Тираж монеты - 3000 экземпляров.