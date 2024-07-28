BamS: Экоактивистам грозят миллионные иски от Lufthansa

Помимо вынужденной остановки работы аэропорта во Франкфурте, экоактивисты совершили аналогичную акцию 24 июля, неподалеку от взлетной полосы аэропорта Кельн/Бонн. О сумме ущерба за этот инцидент пока не сообщалось.

Рано утром 25 июля несколько демонстрантов „Последнего поколения“ проникли на территорию аэропорта Франкфурта-на-Майне и приклеили себя к взлетно-посадочным полосам. Они требовали отказа от добычи и использования газа, нефти и угля к 2030 году. Из-за акции было отменено около 230 из 1400 запланированных рейсов, по данным оператора Fraport. Семь активистов задержаны. Эта акция подогрела продолжающуюся уже несколько месяцев дискуссию об ужесточении наказаний за подобные действия.