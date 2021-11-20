Польша существенно приблизилась к своей цели уже через год заменить российский газ на норвежский. Сооружаемый для этого газопровод Baltic Pipe завершил самый сложный этап работ. Польская компания Gaz-System, его собственник и будущий оператор, сообщила 18 ноября о сварке последней трубы на морском участке между Данией и Польшей.

Таким образом, прокладка труб на море завершена до периода зимних штормов. Впредь работы будут вестись на суше, в основном на польской и частично на датской территории, так что опасность в оставшиеся десять с половиной месяцев серьезно выбиться из графика теперь значительно снизилась. Официальная сдача газопровода в эксплуатацию запланирована на 1 октября 2022 года.

Долгосрочный контракт с "Газпромом" истекает и не будет продлен

Газопроводу Baltic Pipe, признанному Евросоюзом "проектом общего интереса" (PCI) и получившему от ЕС 267 млн евро, международные СМИ уделяют несравнимо меньше внимания, чем другому крупному газотранспортному проекту на Балтике - российскому "Северному потоку-2" мощностью 55 млрд кубометров в год.

Однако конкретно в Польше Baltic Pipe кардинально изменит ситуацию на газовом рынке. А Польша - это крупнейший экспортный рынок "Газпрома" в Восточной Европе и шестой по размерам покупатель российского трубопроводного газа во всем Евросоюзе после Германии, Италии, Австрии, Франции и Нидерландов.

Baltic Pipe рассчитан на прокачку ежегодно 10 млрд кубометров газа. Это именно столько, сколько Польша импортировала до сих пор из России транзитом через Беларусь по газопроводу "Ямал-Европа". В 2020 году это были 9,67, в 2019-м - 9,73 млрд куб м. Так что при выходе газопровода на проектную мощность поставки по новому маршруту смогут полностью заменить объемы, закупаемые у "Газпрома" по истекающему в конце 2022 года долгосрочному контракту. Продлевать его Польша не намерена.

Газопровод "Ямал-Европа" может оказаться ненужным России

В результате даже может встать вопрос о целесообразности дальнейшего использования Россией всего газотранспортного коридора в ЕС через Беларусь и Польшу. Иными словами, того самого газопровода "Ямал-Европа", перекрыть который Александр Лукашенко пригрозил в начале ноября на пике конфликта вокруг мигрантов на белорусско-польской границе.

Ведь может просто отпасть необходимость в этом трубопроводе, если Польша перестанет по нему получать газ в России, а "Газпром" пустит те объемы, которые идут сейчас транзитом по польской территории в Германию, по "Северному потоку-2". Сертификация этого газопровода затягивается, однако самое позднее к лету 2022 года вполне может быть получено разрешение на эксплуатацию двух или хотя бы одной его нитки.