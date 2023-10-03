Баку раскрыл "план реинтеграции" армян Нагорного Карабаха

С 21 по 29 сентября уполномоченный главы государства по связям с армянами региона представил и обсудил эти планы с жителями в городах Евлах и Ходжалы, уточнила пресс-служба в соцсети Х (бывший Twitter). План гарантирует равенство прав и свобод, а также безопасность каждого жителя "независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности".

Реинтеграция будет проходить "в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе ее конституции, законов и международных обязательств", подчеркнули в администрации Алиева. Кроме того, Баку заверил, что гарантирует армянам Нагорного Карабаха право на сохранение и развитие этнокультурных особенностей, возможность дальнейшего использования армянского языка, а также обеспечит свободу вероисповедания и охрану культурных и религиозных памятников.

Жизнь в регионе будет по правилам Баку