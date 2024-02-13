Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах на границе

Один военнослужащий был ранен, его жизнь вне опасности, добавили в армянском Минобороны.

Государственная погранслужба Азербайджана, в свою очередь, сообщила о проведении во вторник боевой операции в ответ на провокацию с армянской стороны. Утверждается, что днём ранее армянские военные обстреляли азербайджанских солдат возле населённого пункта Неркин-Анд Гафанского района. Сообщалось о ранении одного азербайджанского пограничника. Впоследствии был обстрелян боевой пост вооружённых сил Армении, откуда накануне вёлся огонь, отмечают в Баку.