Баку: Дальнейший транзит газа из РФ через Украину - возможен

Азербайджан хочет выступить посредником в вопросе продолжения транзита газа из России в Евросоюз через Украину. С российским руководством, а также с украинскими властями и ЕС ведутся переговоры о продолжении поставок после истечения срока текущего контракта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 20 июля, на конференции в городе Шуша. Продление договора - возможно, отметил он.

„Мы поможем, если сумеем“, - добавил азербайджанский лидер. Алиев подчеркнул, что Евросоюз и Украина обратились к Баку с просьбой посодействовать переговорам.