Бактерии, поедающие пластик, могут помочь утилизировать отходы. Однако не все ученые поддерживают этот метод

Полиуретан — популярная разновидность пластика. Его используют для производства множества продуктов, от чехлов для телефонов до кроссовок. Однако его сложно перерабатывать, как правило, он заканчивает жизнь на свалке.

Но ученые придумали фантастическое решение.

Использовав споры бактерий, поедающих пластики, они создали новый материал, который может саморазрушаться.

В течение всего срока жизни изделия из нового пластика эти споры пребывают в спящем состоянии, а возвращаются к активной жизни лишь когда подвергаются воздействию питательных веществ в компосте.

Изобретение позволяет надеяться, что «мы сможем уменьшить загрязнение природы пластиком», говорит исследователь Хан Сол Ким из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Споры бактерий также повышают прочность пластика.