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Президент США пригрозил "разрушительными" последствиями для российской экономики в случае, если войска РФ вторгнутся в Украину, пишет DW.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© AFP/Scanpix

Президент США Джо Байден недвусмысленно предостерег Россию от вторжения в Украину. Как заявил американский лидер журналистам в субботу, 11 декабря, в Уилмингтоне (штат Делавэр), во время недавнего онлайн-саммита он ясно дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что если это произойдет, Россия заплатит "ужасную цену".

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В случае если Путин начнет вторжение, последствия для российской экономики будут "разрушительными", подчеркнул Байден. При этом президент Соединенных Штатов вновь заявил, что планы размещения американских военных в Украину в случае атаки России В США не рассматривались.

Лидеры обеих стран высказывались по поводу Украины в ходе видеоконференции, состоявшейся на прошлой неделе. Передвижения российских войск у границ Украины вызвали озабоченность на Западе. Россия, со своей стороны, требует гарантий того, что Украина не будет принята в НАТО, ссылаясь при этом на соображения безопасности.

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Deutsche Welle
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