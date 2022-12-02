По завершении встречи Байден и Макрон опубликовали заявление, в котором отмечается, что лидеры двух стран решительно осуждают "противозаконную агрессивную войну России против Украины" и "подчёркивают, что умышленное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре представляет собой военные преступления, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности", — передаёт Голос Америки. На пресс-конференции Макрон пообещал не требовать от Украины, чтобы та принимала компромиссы, к которым она не готова, — цитирует его Agence France-Presse.

Байден заявил, что "Франция и США противостоят захватническим устремлениям Владимира Путина и жестокой войне России против Украины, (войне), которая в очередной раз разрушила мир на европейском континенте". Президенты Франции и США также осудили попытки Москвы аннексировать украинские территории. Байден и Макрон также выступили против ядерной риторики России.

Байден и Макрон обещали активизировать поставки Украине систем ПВО, оборудования, необходимого для ремонта энергосистемы Украины, а также предоставление значительных ресурсов для поддержки украинского гражданского населения в условиях зимы.

США и Франция также планируют с помощью международных институтов привлечь Россию к ответственности за вменяемые ей военные преступления.