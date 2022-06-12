Во время встречи со спонсорами Демократической партии в Лос-Анджелесе Байден признал, что заявления о скорой полномасштабной агрессии России против Украины для многих звучали не слишком реалистично. "Я понимаю, почему они не хотели об этом слышать", - сказал Байден.

Однако при этом отметил: "Я знаю - многие думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я это знал наверняка, и у нас были все данные, подтверждающие, что Путин собирался пересекать границу. В этом не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие".

При этом Байден обвинил Путина в том, что тот "пытается уничтожить культуру, не просто нацию, а культуру" Украины, и добавил, что российский президент считает Киев "вотчиной матушки-России".

Представители западных разведслужб начали сообщать о концентрации российских войск на границах с Украиной с осени 2021 года. Затем их предупреждения о возможности агрессии становились все более определенными. В конце января Баден несколько раз прямо говорил Зеленскому в телефонных переговорах, что такое развитие событий - вполне реально.

Зеленский тогда призвал не нагнетать панику, но подчеркнул, что Киев "серьезно готовится к разным сценариям".

28 января он говорил на встрече с иностранными журналистами: "Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорилось про военные учения Российской Федерации [...] И сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, нежели она была тогда на пике учений - она была тогда тоже очень острой".

"Нам не нужна эта паника [...] Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства, - также утверждал президент Украины. - Потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству!"

Что Байдену ответили в Киеве

На заявления Байдена о том, что Зеленский не прислушался к американским предупреждениям о войне, уже отреагировали несколько украинских чиновников.

"Фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения, - сказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. - К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать".

Перед началом войны, еще за несколько месяцев до ее начала, Зеленский неоднократно призывал Запад ввести против России санкции и потребовать отвода ее войск от украинских границ. Однако западные страны лишь обсуждали меры, которые они могут предпринять в случае начала вторжения.

Вслед за Никифоровым Байдену также ответил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если [Украина] "не готовилась" к войне, почему первые удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях? Украина готовилась к войне с прошлого года: информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и наша", - написал он у себя в "Твиттере".

Вопрос стоял: каким именно будет объем вторжения России, сказал Подоляк в комментарии порталу Liga.net. Но, по словам чиновника, интенсивность обстрелов всей территории Украины нельзя было спрогнозировать.

"Ну и наконец, ключевое, мне кажется, что нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная", - заключил Подоляк.

Больше всего помощи - от США

А министр реинтеграции и оккупированных территорий Ирина Верещук напомнила, что страны Запада рекомендовали Зеленскому покинуть Киев после начала вторжения, и решение украинского президента этого не делать могло сыграть ключевую роль на первых этапах войны.

"Наши западные партнеры могут, конечно, говорить, что президент Зеленский не хотел слышать их предупреждения о будущем российском вторжении. Можно много спекулировать на тему, что мог или должен был сделать президент до открытого российского нападения, - написала Верещук в своем телеграм-канале. - Но после начала вторжения наш президент не оставил столицу, несмотря на серьезные угрозы собственной безопасности. Честно говоря, в этом он не послушал рекомендации наших западных партнеров. И это имело большое значение, оценить которое мы сможем только со временем".

США предоставляют Украине самые большие объемы помощи из всех стран мира. Американский конгресс выделил для Киева 40 млрд долларов для закупки оружия и другого содействия.

В числе прочего администрация Байдена отправляет Украине дальнобойные гаубицы и современные реактивные системы залпового огня, при помощи которых украинские власти надеются преодолеть преимущество армии РФ в артиллерии.