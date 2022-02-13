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Президент США Джозеф Байден в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона "суверенитету и территориальной целостности Украины". Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома в воскресенье, 13 февраля.
Байден заверил Зеленского в готовности быстро ответить на агрессию Москвы
© AP / Scanpix

Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами "быстро и решительно ответят на любую дальнейшую агрессию России против Украины". Оба лидера согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Москвой военного потенциала у границ Украины, указали в Белом доме. Там добавили, что беседа продолжалась около 50 минут.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP/Scanpix
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Вашингтон нацелен на дипломатию, но готов и к другим сценариям

Официальное интернет-представительство президента Украины заявления по итогам беседы на момент публикации материала не обнародовало. Ранее Зеленский выражал мнение, что высказывания американской стороны "о скором вторжении" Москвы сеют ненужную панику.

До этого, 12 февраля, Байден в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон нацелен на дипломатию в урегулировании кризиса вокруг Украины, однако готов и к другим сценариям.

Позднее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби не подтвердил утверждения в ряде западных СМИ, что вторжение может состояться 16 февраля. В Пентагоне считают, что на данном этапе "масштабные военные действия" возможны в любой момент, добавил он.

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