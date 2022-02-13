aA
Президент США Джозеф Байден в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона "суверенитету и территориальной целостности Украины". Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома в воскресенье, 13 февраля.
Байден заверил Зеленского в готовности быстро ответить на агрессию Москвы
© AP / Scanpix

Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами "быстро и решительно ответят на любую дальнейшую агрессию России против Украины". Оба лидера согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Москвой военного потенциала у границ Украины, указали в Белом доме. Там добавили, что беседа продолжалась около 50 минут.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP/Scanpix
Статьи по теме:
Байден предупредил Путина: США готовы к любым сценариям по Украине  (80)
Госдеп США велел части дипломатов покинуть Украину

Вашингтон нацелен на дипломатию, но готов и к другим сценариям

Официальное интернет-представительство президента Украины заявления по итогам беседы на момент публикации материала не обнародовало. Ранее Зеленский выражал мнение, что высказывания американской стороны "о скором вторжении" Москвы сеют ненужную панику.

До этого, 12 февраля, Байден в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон нацелен на дипломатию в урегулировании кризиса вокруг Украины, однако готов и к другим сценариям.

Позднее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби не подтвердил утверждения в ряде западных СМИ, что вторжение может состояться 16 февраля. В Пентагоне считают, что на данном этапе "масштабные военные действия" возможны в любой момент, добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Parengė Agnė Keizikienė

Tokią Valentino dienos dovaną įvertins kiekvienas: 12 sekso pozų, kurios jūsų intymų gyvenimą pakels į kitą lygį

Verslas Plius Dana Lukauskienė

Verslininkės Alinos gyvenimą pakeitė pasisėdėjimas su draugais gamtoje: viskas išaugo į tarptautinį festivalį

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijoje – aršios kovos dėl įtakos: seni karo strategai ėmėsi paties Putino

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Jubiliejų atšventęs Valinskas apie savo karjerą ir Ražauskas apie meilę ir pinigus

Delfi Plius Arūnas Milašius

Ūkininkai stumiami nuo dirbamų plotų – nerimą kelia ruošiama žemės reforma

Delfi Plius Viktorija Dačinskaitė

Štai, ko reikėtų imtis, norintiems sutaupyti buityje: šiuos pokyčius padaryti itin paprasta

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Žiaurumas, kokio Lietuva seniai nematė: jaunieji žudikai gyrėsi kraupiomis egzekucijomis ir tikėjosi niekada neįkliūti

Delfi Plius Eglė Šimonėlytė

Vaikų psichologė papasakojo, ką daryti, jei norite užauginti laimingą ir savimi pasitikintį vaiką

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

Delfi Plius Vitalija Guobė

Lietuviški veidmainiai smurtu prieš moteris kaltina tik islamą: kaip mokama „meniškai“ mušti žmoną

Verslas Plius Arūnas Milašius

Kas žemės ūkyje uždirba daugiausia

Delfi Plius Nerijus Povilaitis

Slapta pareigūnų operacija narkotikų kurjerių keliais: viskas prasidėjo nuo kalinio romano su pardavėja

Статьи по теме:

Блинкен обсудил с Лавровым опасения относительно вторжения РФ в Украину (4)

Госсекретарь США предупредил Москву, что ее агрессия...

Питер Залмаев: Литва стала первой страной, которая реально оказала Украине военную помощь (27)

О ситуации вокруг Украины в программе "Delfi.Главное"...

Россия утверждает, что в ее территориальные воды зашла подлодка США. Пентагон это отрицает (13)

Министерство обороны России заявило, что военный...

Дипломатические представительства ЕС в Киеве продолжат работу

Присутствие сотрудников дипмиссий Евросоюза в...

Россия объявила об "оптимизации" штатов своих загранучреждений в Украине (1)

РФ все-таки сокращает штаты своих представительств в...

TOP новостей

Памятка для тех, кто собирается в Польшу: если не учитывать все факторы, можно и переплатить за товары (74)

Пустые прилавки в магазинах – такую картину можно было...

МИД Литвы ужесточает рекомендации: жителей настоятельно просят не ездить в Украину (13)

Из -за возможных проблем с сообщением Министерство...

Aleksandras Izgorodinas Infliacija

Какая мера реально поможет как бизнесу, так и населению Литвы? Интервью с экономистом Александром Изгородиным (1)

После того как выросли цены на энергоресурсы и...

Из-за глобального потепления в Литве стало на 1,2 градуса теплее, а к лету прибавились 2 недели (9)

Из-за глобального потепления в Литве средняя...

Stintų kainos Palangoje Stintų kainos palangoje Stintų kainos palangoje

Отдыхающих в Паланге поразили цены на корюшку: разве такое возможно? (25)

В Паланге проходит "Праздник корюшки". Приехавшие на...