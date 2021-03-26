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Американский президент по видеосвязи принял участие в саммите ЕС и затронул тему РФ. По словам Байдена, "сильный Евросоюз отвечает интересам США".
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Zuma Press / Scanpix

Президент США Джозеф Байден сообщил, что готов сотрудничать с ЕС в вопросах выстраивания отношений с Россией. Такое заявление он сделал, приняв участие в саммите глав государств и правительств 27 стран ЕС, проходившем в формате видеоконференции. О выступлении американского лидера сообщила в четверг, 25 марта, пресс-служба Белого дома.

"Президент… выразил желание совместно работать над внешнеполитическими (аспектами — Ред.), представляющими взаимный интерес", включая взаимодействие с Россией и Китаем, говорится в заявлении.

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В целом Байден подтвердил свою приверженность оживлению отношений между Вашингтоном и Брюсселем. По его словам, "сильный Евросоюз отвечает интересам США". Американский лидер отметил "общность демократических ценностей" Соединенных Штатов и Европы и тот факт, что речь идет "о крупнейшем в мире торговом и инвестиционном партнерстве".

Сотрудничество в борьбе с пандемией и в экономике

При этом президент США призвал к тесному сотрудничеству по общим проблемам, включая борьбу с COVID-19, угрозой изменения климата, а также к углублению экономических связей и обеспечению того, чтобы "демократические, а не автократические государства устанавливали дорожные правила". Байден также перечислил отдельные регионы, по которым взаимодействие должно быть продолжено, включая Южный Кавказ, Восточную Европу, Западные Балканы и Турцию.

Демократ Байден в своей инаугурационной речи 20 января пообещал исправить отношения с союзниками США, ухудшившиеся при его предшественнике, республиканце Дональде Трампе. А уже в марте Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились на четыре месяца приостановить действие всех таможенных пошлин, связанных с многолетним конфликтом вокруг субсидий авиастроительным компаниям Boeing и Airbus.

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Deutsche Welle

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