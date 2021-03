Президент США Джозеф Байден сообщил, что готов сотрудничать с ЕС в вопросах выстраивания отношений с Россией. Такое заявление он сделал, приняв участие в саммите глав государств и правительств 27 стран ЕС, проходившем в формате видеоконференции. О выступлении американского лидера сообщила в четверг, 25 марта, пресс-служба Белого дома.

"Президент… выразил желание совместно работать над внешнеполитическими (аспектами — Ред.), представляющими взаимный интерес", включая взаимодействие с Россией и Китаем, говорится в заявлении.

В целом Байден подтвердил свою приверженность оживлению отношений между Вашингтоном и Брюсселем. По его словам, "сильный Евросоюз отвечает интересам США". Американский лидер отметил "общность демократических ценностей" Соединенных Штатов и Европы и тот факт, что речь идет "о крупнейшем в мире торговом и инвестиционном партнерстве".

🇺🇸 @POTUS Joe Biden will join the EU summit tomorrow night by video link for first direct talks with all 27 leaders together.