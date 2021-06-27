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Американский президент сказал, что Кабул не может рассчитывать на более длительное пребывание войск США на Гиндукуше. По словам Байдена, афганцы сами должны решить свою судьбу.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© AP / Scanpix

Президент США Джо Байден заверил афганского коллегу Ашрафа Гани в поддержке после вывода американских войск с Гиндукуша. "Партнерство между США и Афганистаном не заканчивается. Наши войска, может быть, и уходят, но поддержка Афганистана не прекращается", - сказал Байден в ходе встречи с Гани в Вашингтоне в пятницу, 25 июня.

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Одновременно американский президент дал ясно понять, что Гани не следует надеяться на отсрочку вывода войск США из Афганистана. "Афганцы должны взять судьбу в свои собственные руки. Афганцы сами должны определить свое будущее и решить, чего они хотят", - сказал Байден.

Усиление влияния талибов


США и их партнеры по НАТО в настоящее время выводят войск с Гиндукуша. Байден обещал полностью вывести американский контингент к 11 сентября, но вывод войск может завершиться и гораздо раньше.

Уход американцев вызвал опасения в том, что радикальное исламское движение "Талибан" может вновь захватить власть в Афганистане. Мирные переговоры между талибами и Кабулом уже многие месяцы находятся в тупике.

Талибы с начала вывода иностранных войск из Афганистана начали несколько крупных наступлений и объявили о захвате десятков из в общей сложности четырехсот областей страны. Правительство в Кабуле опровергает сообщения талибов, которые практически не поддаются проверке из независимых источников.

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Deutsche Welle

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