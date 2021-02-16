"Здравоохранение - это право, а не привилегия. С сегодняшнего дня по 15 мая мы открываем сайт HealthCare.gov, чтобы все американцы могли записаться на медицинскую страховку", - сообщил Байден, вновь обратив внимание на продвигаемый им план стимулирующих экономику мер для преодоления последствий распространения коронавируса стоимостью 1,9 трлн долларов.

Соответствующая программа предполагает снижение затрат в сфере здравоохранения и расширение доступа к медицинской помощи. "Это увеличит федеральные субсидии и снизит взносы, чтобы каждый не платил больше 8,5% от своего дохода за широкое страховое покрытие", - говорится в тексте сообщения Белого дома.

Джо Байден во время предвыборной кампании обещал провести реформы для расширения охвата и доступности медицинского обслуживания.

Президент поддерживает программу обязательного медицинского страхования для всех граждан США, принятую администрацией Барака Обамы в 2010 году (известна как Obamacare; вступила в силу в 2014 году), и намерен исправить ее некоторые недочеты. Байден был вице-президентом во время президентства Барака Обамы.

Напомним, в конце января президент США подписал два указа, которые отменяют решения его предшественника и возвращают гарантии доступности медицинской помощи. Оба указа направлены на обеспечение доступа американцев к медицинским услугам, рассказал Байден во время подписания документов в Белом доме. По словам президента, оба подписанные им указа нужны, чтобы "исправить ущерб, нанесенный Трампом".