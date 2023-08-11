Байден запросил у Конгресса 13 млрд на военную помощь Киеву

Президент США Джо Байден направил в четверг, 10 августа, запрос в адрес Конгресса о дополнительных расходах на помощь другим странам, охрану границ и финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в размере 40 млрд долларов. Из них 24 млрд прямо или косвенно предназначены для Украины. В частности, 13,1 млрд должны пойти на военную помощь Киеву и на пополнение в связи с этим арсеналов Пентагона, еще 8,5 млрд - на экономическую, гуманитарную и прочую помощь Украине и иным странам, затронутым ситуацией в этой стране. 200 млн долларов запрошены также на борьбу с ЧВК "Вагнер" и другими схожими формированиями в Африке.