Байден выразил оптимизм относительно соглашения об освобождении заложников ХАМАС

"Я разговариваю с людьми, которые участвуют в этом процессе, каждый день. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в детали", – отметил Байден.

Американский лидер также пожелал держаться семьям, чьи близкие находятся в плену.

Сейчас США работают с различными лидерами, в том числе через переговоры при посредничестве Катара, над освобождением заложников, захваченных ХАМАС и другими террористическими группировками.

Высокопоставленный чиновник США, знакомый с ходом переговоров, сообщил CNN, что хотя стороны на шаг приблизились к заключению соглашения, переговоры остаются нестабильными и все еще могут сорваться.

Широкие параметры, которые сейчас обсуждаются, предусматривают освобождение ХАМАС большой группы заложников одновременно с освобождением Израилем палестинских заключенных. Обмен заложников на заключенных может произойти во время длительной многодневной паузы в боевых действиях, но многие детали, в том числе продолжительность паузы, остаются в процессе согласования.