Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными

Президент Джо Байден встретился в четверг с вдовой и дочерью Алексея Навального, «чтобы выразить свои искренние соболезнования».

О встрече сообщил Белый дом.

Как отмечается в заявлении Белого дома, в ходе встречи, состоявшейся в Калифорнии, Байден выразил восхищение «необычайным мужеством Навального и его наследием в борьбе против коррупции за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем».

Байден подтвердил, что в пятницу США объявят о новых крупномасштабных санкциях против России в ответ на смерть Навального, российские репрессии и агрессию, а также войну РФ против Украины.

Пакет мер будет направлен на целый ряд объектов, включая оборонную и промышленную базу РФ, а также на источники поступлений в российскую экономику, заявил ранее советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.