"Год назад мир ожидал падения Киева. Я могу сказать, он стоит, он сильный, и самое главное - он свободный", - начал свою речь у Королевского замка в Варшаве Байден.

Он заявил, что аппетиты автократов невозможно удовлетворить, им необходимо противостоять, а война в Украине никогда не завершится победой России.

"Россия никогда не победит в Украине, никогда", - сказал Байден. Эти слова толпа встретила аплодисментами.

В своем выступлении Байден подчеркнул, что Запад не собирался нападать на Россию и не стремился установить контроль над ней.

"США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию, как сегодня сказал Путин. Миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями - это не враги. Эта война никогда не была необходимой. Это трагедия. Войну выбрал президент Путин. Каждый новый день войны - это его выбор", - сказал Байден.

Президент США предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО.

"Не сомневайтесь в верности Соединенных Штатов нашему союзу НАТО и принципу Пятой статьи", - сказал Байден, имея в виду статью о коллективном ответе на нападения на страны-члены альянса. "Каждый член НАТО ее знает. Знает ее и Россия: нападение на одну страну - это нападение на всех".

Говоря о Владимире Путине, Байден повторил мысль о том, что российский лидер, вероятно, не ожидал той сплоченности, которую показали страны Запада в ответе на вторжение в Украину.

"Он думал, такие автократы как он - сильные, а демократические лидеры слабы, а потом он столкнулся с железной волей Америки и стран во всем мире, которые отказались принять мир, управляемый страхом", - сказал президент США.

Переговоры в Польше

Перед обращением Байден провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.

Дуду назвал визит президента США в Польшу "знаком ответственной роли США для безопасности мира и Европы", а Байден в ответ подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой. Байден также поблагодарил Дуду за то, что Польша приняла рекордное число беженцев из Украины - около 10 млн человек.

Байден и Дуда обсуждали положение дел в НАТО, и Байден вспомнил свою беседу с Владимиром Путиным.

"Как я говорил своему российскому коллеге - вы хотите "финляндизации" НАТО, а получаете "натоизацию" Финляндии. Я не знал, что Швеция тоже присоединится [к альянсу - Би-би-си]. Но, кроме шуток, если мы сосредоточимся, то я думаю, что в лучшем положении мы не были никогда", - заявил американский лидер.

Во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Этот договор США и Россия подписали в 2010 году, в 2021 году он был продлен до 2026 года.

Договор СНВ ограничивает для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков.

В Европе и НАТО выразили сожаление из-за приостановки участия России в договоре. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что этим решением "демонтируется вся архитектура контроля над вооружением".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что решение России подтверждает, что цель Кремля - разрушить систему безопасности, построенную после окончания холодной войны.