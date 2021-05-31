Байден укажет Путину на необходимость уважать права человека

Президент США Джозеф Байден намерен во время встречи указать своему российскому коллеге Владимиру Путину на необходимость уважать права человека Вашингтон не собирается бездействовать и позволять Путину "нарушать эти права", заявил глава Белого дома в воскресенье, 30 мая.
Саммит США и России на уровне глав государств состоится в Женеве 16 июня.
Инициатором встречи стала американская сторона. Байден в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля выразил обеспокоенность в связи с внезапным стягиванием российских сил к украинским границам и на территорию аннексированного Россией Крыма.
Кризис в отношениях США и России
Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.
В мае один из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в США, Colonial Pipeline, пострадал в результате кибератаки. Байден заявил, что хакеры, по всей вероятности, живут в России. Но российские власти не связаны с нападением, считает глава Белого дома.
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